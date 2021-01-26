شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق: من المهم أن تعزز أمريكا جهودها لاستقرار وسيادة لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق فؤاد السنيورة إلى برقية إلى الرئيس الأمريكى جو بايدن مهنئا لمناسبة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

ولفت فى رسالته إلى "أهمية أن تعزز الولايات المتحدة جهودها الداعمة لاستقلال وسيادة وأمن واستقرار لبنان، وأن تدعم دولته فى بسط سلطتها الحصرية والكاملة على جميع الأراضى اللبنانية، وفى حماية نظامه الديمقراطى البرلمانى القائم على الحرية والانفتاح والتنوع وسلطة القانون والنظام واحترام حقوق الانسان والمواثيق والقرارات الدولية".

وشدد على أن تدعم بلاده "جهود الحكومة اللبنانية فى تحييد لبنان عن الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية، وفى إقدارها على إجراء الإصلاحات التى تستعيد للبنان نهوضه وازدهاره الاقتصادى واستقراره المعيشى".

وشدد كذلك، على "أهمية الحفاظ على دور الولايات المتحدة كوسيط غير منحاز إزاء عملية السلام فى الشرق الاوسط للحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى على أساس حل الدولتين، وبما يحترم القرارات الدولية ذات الصلة، وبما يعزز السلم والاستقرار فى المنطقة العربية وفى العالم".