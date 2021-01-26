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انطلاق عملية عسكرية ضد داعش فى "صلاح الدين" بالعراق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقى، انطلاق عملية (ثأر الشهداء) لتفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين، وقال قائد عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبى حسام إبراهيم السهلاني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، إن عمليات (ثأر الشهداء) انطلقت لتفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين بمشاركة اللواء (22 - 88 - 9 - فوج المهمات الخاصة) مع قيادة عمليات صلاح الدين للجيش العراقي وبإسناد طيران الجيش.


وأضاف السهلاني: "أن العملية مستمرة وأسفرت عن تدمير عجلة وعدة مضافات ونفق لداعش، فضلًا عن رفع عدة عبوات ناسفة مزروعة على الطريق والعثور على محطة لتصفية الماء تابعة للإرهابيين".

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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