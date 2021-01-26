شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عملية عسكرية ضد داعش فى "صلاح الدين" بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الحشد الشعبى العراقى، انطلاق عملية (ثأر الشهداء) لتفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين، وقال قائد عمليات كركوك وشرق دجلة للحشد الشعبى حسام إبراهيم السهلاني - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء، إن عمليات (ثأر الشهداء) انطلقت لتفتيش وتطهير منطقة العيث والقرى المجاورة لها شرق صلاح الدين بمشاركة اللواء (22 - 88 - 9 - فوج المهمات الخاصة) مع قيادة عمليات صلاح الدين للجيش العراقي وبإسناد طيران الجيش.