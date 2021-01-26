شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر يضرب الحدود السورية العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء السورية، إن زلزالا بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب الحدود السورية العراقية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة، نقلا عن المركز الوطني للزلازل، أن هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر وعمق 10 كم ضربت منطقة الحدود السورية العراقية داخل الأراضي السورية في جبال منطقة سنجار على بعد 530 كم عن دمشق.

والأسبوع الماضي، ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، شمال جزيرة قبرص، وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبى والمتوسطي بأن مركز الزلزال وقع على بعد 41 كيلومترا من جنوب شرق عاصمة جمهورية قبرص نيقوسيا التي يقطنها 200 ألف شخص، وكان على عمق 60 كيلومترا.