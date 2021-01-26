شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الحكومة السودانية: الجيش ملتزم بعدم التصعيد مع إثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جمعة كندة، مستشار رئيس الحكومة السودانية، إن الجيش السودانى ملتزم بعدم التصعيد مع إثيوبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف رئيس الحكومة السودانية، أن إثيوبيا تحاول تحويل مسألة الحدود إلى قضية نزاع، متابعا: نرفض أي حديث عن نزاع حدودي أو ترسيم الحدود.

وتابع رئيس الحكومة السودانية: الجيش السوداني لم يدخل إلى الأراضي الإثيوبية، موضحا أن الجيش ينتشر ضمن أراضيه وليس في أراض متنازع عليها.