شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات فى السعودية يعلن نهايه فترة عمله الدبلوماسى بالمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سفير الامارات فى السعودية شخبوط بن نهيان، نهاية عمله الدبلوماسى فى المملكة العربية السعودية، مقدما الشكر للمملكة حكومة وشعبا، ومثنيا على العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين.

وكتب على حسابه الرسمى على تويتر "خدمة الوطن شرف عظيم حظيت به من قبل القيادة الرشيدة فى دولة الإمارات، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم، فأن تبدأ عملك الدبلوماسى سفيراً لدى الشقيقة الكبرى فهو شرف عظيم".

وأضاف "اليوم أنهى فترة استثنائية فى بلد استثنائى، بعد سنوات شاهدت خلالها المملكة فى عزّ وتطوّر وازدهار بسواعد قيادتها العظيمة، حفظهم الله، وشبابها الوفى. العلاقة السعودية الإماراتية هى علاقة المصير المشترك، كانت ولاتزال وستستمر قوية وراسخة بحكمة قيادات البلدين".

وتابع "الشكر والتقدير والعرفان لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة وبكل شطر فى المملكة الغالية على ما غمرونى به من ترحيب وحفاوة.. وكل التوفيق والسداد لأخى العزيز الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، والذى سيعزّز العلاقة المتينة والشراكة الاستراتيجية العميقة".