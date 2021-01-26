شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تقدم 106 آلاف و589 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنها قدمت 106 آلاف و589 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأوضافت الوزارة - في بيان، نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الثلاثاء، أنه بذلك يبلغ مجموع جرعات اللقاح التي تم تقديمها حتى اليوم بلغت مليونين و677 ألفا و 675 جرعة ، وبلغ معدل توزيع اللقاح 27.07 جرعة لكل 100 شخص.