شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب الدستوري الحر فى تونس يعلن بدء اعتصام داخل البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر في تونس، الاعتصام بمقر مجلس النواب ضد الكتلة البرلمانية الحاكمة.، ومن أجل سحب الثقة من الحكومة ورئيس البرلمان راشد الغنوشى.

وقالت رئيسة الحزب الدستورى الحر في تونس في مؤتمر صحفى، إن الاعتصام سيكون تحركا أوليا، معلنة تأييدها الكامل للاحتجاجات التونسية ورفض العنف.

ونظم مئات المتظاهرين في تونس مسيرة اليوم الثلاثاء، صوب مقر البرلمان الذي يناقش تعديلا وزاريا مثيرا للجدل في أكبر مظاهرة منذ بدء الاحتجاجات على عدم المساواة، وانتهاكات الشرطة هذا الشهر.