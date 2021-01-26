شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 7 حالات وفاة و3601 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3601 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 285,147 حالة، بعد إجراء 175.249 حالة فحص.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 7 حالات مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 805 حالات.

‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,890 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 259,194 حالة.