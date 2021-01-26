شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تطلق خدمة نقل الكفالة عبر موقعها الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن إطلاق خدمة نقل كفالة مادة (18) قطاع خاص من كفيل إلى كفيل عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني (www.moi.gov.kw) بدءا من اليوم الثلاثاء 26 يناير.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن الخدمة تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية للتحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها، وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة الإنجاز على المراجعين، وعليه أطلقت الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتعاون والتنسيق مع قطاع شؤون الإقامة هذه الخدمة.

وأوضحت الإدارة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي استكمالا لما تم إنجازه من العديد من الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها على موقع وزارة الداخلية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقدمها قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين.