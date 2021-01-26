الداخلية الكويتية تطلق خدمة نقل الكفالة عبر موقعها الإلكتروني

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شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية الكويتية تطلق خدمة نقل الكفالة عبر موقعها الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، عن إطلاق خدمة نقل كفالة مادة (18) قطاع خاص من كفيل إلى كفيل عبر موقع وزارة الداخلية الإلكتروني (www.moi.gov.kw) بدءا من اليوم الثلاثاء 26 يناير.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، أن الخدمة تأتي ضمن جهود وزارة الداخلية للتحول الرقمي لجميع الخدمات التي تقدمها، وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة الإنجاز على المراجعين، وعليه أطلقت الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتعاون والتنسيق مع قطاع شؤون الإقامة هذه الخدمة.
وأوضحت الإدارة أن إطلاق هذه الخدمة يأتي استكمالا لما تم إنجازه من العديد من الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها على موقع وزارة الداخلية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقدمها قطاعات الوزارة لخدمة المواطنين والمقيمين.