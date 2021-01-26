القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينيا فى الضفة الغربية

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش الإسرائيلي إن قائدا عسكريا إسرائيليا أطلق النار على فلسطيني بزعم طعن جنديين بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء وقال مسؤولون فلسطينيون إن الرجل قُتل.

وقال الجيش في بيان إن الواقعة حدثت عند مفترق طرق جنوبي مدينة نابلس الفلسطينية.

وأضاف أن قوات إسرائيلية في موقع عسكري قريب "رصدت مهاجما حاول طعن اثنين من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي" عند مفترق الطرق.

وذكر أن أحد الجنود منع عدة هجمات طعن وأن قائد القوة الذي كان في الموقع "أطلق النار على المهاجم وقام بتحييده".

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الرجل قُتل لكنها لم تكشف عن هويته.