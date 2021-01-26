شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يعزى خادم الحرمين بعد وفاة الأميرة طرفة بنت سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل أمير قطر، تميم بن حمد برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية سلمان بن عبد العزيز، فى وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وكان الديوان الملكى السعودى، قد أعلن أمس الإثنين، وفاة الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة طرفة بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها الثلاثاء في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".