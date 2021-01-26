السنيورة لبايدن: ادعموا استقلال لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - طالب السنيورة الذي هنأ بايدن بتنصيبه رئيسا لأمريكا، أن يعمل على دعم جهود "استقلال سيادة وأمن لبنان واستقراره"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وتابع السنيورة في رسالته مطالبا بايدن أن تدعم دولته "حماية نظامه الديمقراطي البرلماني القائم على الحرية والانفتاح والتنوع وسلطة القانون والنظام واحترام حقوق الإنسان والمواثيق والقرارات الدولية".

وأشار السنيورة إلى ضرورة دعم أمريكا للبنان في تحييد الصراعات، وإصلاح كثير من الأمور، لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي.

وأكد السنيورة على ضرورة استمرار الولايات المتحدة الأمريكية في دورها كوسيط محايد للمحافظة على الحقوق الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

وقد أدى الانهيار الاقتصادي في لبنان إلى سقوط ما لا يقل عن نصف السكان في الفقر، إضافة إلى انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية)، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قطاعات كبيرة من العاصمة.

ولا تزال المشاورات في لبنان جارية من أجل تشكيل حكومة توافقية، وذلك بعد استقالة حكومة حسان دياب، وتكليفها بتسيير الأعمال.