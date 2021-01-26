إسرائيل تعلن وصول السفير غوفرين إلى المغرب ليشغل منصب القائم بالأعمال في الرباط

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك.وكتبت حساب تابع للخارجية الإسرائيلية على تويتر: "بعد 20 عاما من إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، وصل السفير دافيد غوفرين اليوم إلى الرباط ليشغل منصب القائم بأعمال ممثلية إسرائيل في المغرب".

وتابعت "إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب هي يوم عيد لدولة إسرائيل"، وكان غوفرين السفير الإسرائيلي السابق لدى مصر.

وكان المغرب البلد العربي الثالث بعد الإمارات والبحرين، الذي طبع العلاقات مع إسرائيل بموجب اتفاق تم التوصل إليه بوساطة أمريكية، هذه السنة. وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد اعترف بمغربية الصحراء المتنازع عليها في سياق استئناف المغرب علاقاته الدبلوماسية مع إسرائيل، في تاريخ 22 ديسمبر /كانون الأول الماضي.