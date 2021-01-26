لافروف: انعقاد لقاء "صيغة أستانا" المقبل في مدينة سوتشي الشهر القادم

دبي - محمود عبدالرازق - موسكو - سبوتنيك. وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف:

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"لقد نسقنا المواقف بشأن التسوية السورية. صيغة أستانا تعمل وهناك حاجة لها. لقد تحدثنا عن الإعداد للقاء المقبل في صيغة أستانا، والذي من المقرر عقده في شهر شباط/فبراير بمدينة سوتشي".

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن دور روسيا في تسوية الأوضاع على الساحة السورية، أصبح بارزاً خلال السنوات الخمس الأخيرة بعد بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا لمكافحة الإرهاب، في أيلول/سبتمبر عام 2015 وإعادة معظم أراضي البلاد إلى سيطرة دمشق، وهزيمة "داعش" (المحظور في روسيا) أكبر تنظيم إرهابي دولي.

ومن ثم إطلاق "صيغة أستانا" في عام 2017 وعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في كانون الثاني/ يناير 2018، الذي كان أول محاولة منذ بداية الصراع لجمع مجموعة واسعة من المشاركين في منصة تفاوض واحدة. وكانت نتيجة المؤتمر قرار إنشاء لجنة دستورية، تعمل في جنيف وتتمثل مهمتها الرئيسية في إعداد الإصلاح الدستوري وتمهيد التسوية السياسية وتطبيع الأوضاع وإعادة إعمار البلاد.