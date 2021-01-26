أمين الجميل يلتقي السفير المصري ببيروت ويوجه له رسالة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجميل استقبل بمكتبه السفير المصري ووجه له الشكر على "المبادرة الإغاثية التي أطلقتها مصر دعما للبنان في مواجهة تداعيات انفجار المرفأ".

© Sputnik . أحمد عبد الوهاب

وناقش الجميل مع علوي الواقع اللبناني "المأزوم" على مختلف المستويات.

وطالب الجميل بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة وبمعايير قادرة على تخطي المشاكل والأزمات.

ويواجه لبنان أزمة تشكيل الحكومة منذ استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت الذي خلف العديد من الضحايا.

وقد أدى الانهيار الاقتصادي في لبنان إلى سقوط ما لا يقل عن نصف السكان في الفقر، إضافة إلى انهيار العملة الوطنية (الليرة اللبنانية)، خصوصا بعد انفجار مرفأ بيروت في أغسطس/ آب الماضي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص ودمر قطاعات كبيرة من العاصمة.