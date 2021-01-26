خلاف بين إقليم "كردستان" وحكومة العراق بسبب النفط والعائدات

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع "رووداو" الكردي، قال العضو، شيروان ميرزا قادر، إن الخلاف مستمر بين الجانبين حول النفط والعائدات.

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واستضافت اللجنة المالية للبرلمان وفدا من كردستان يقوده نائب رئيس حكومة كردستان، قوباد طالباني، للنقاش حول الموازنة الاتحادية للعام الجديد.

وأكد قادر، أن الخلاف بين الجانبين هو حول كمية النفط التي يجب على الإقليم أن يسلمها للحكومة.

ورغم أن الاجتماعات ستستمر، إلان أنه لم يحدد بعد موعد الاجتماع القادم.

وحسب عضو البرلمان "ستخفض حجم الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 إلى 130 ترليون دينار، وسترفع سعر برميل النفط المخمن من 42 إلى 45 دولاراً، إضافة إلى خفض النفقات، ولهذا نتوقع أن يتراجع العجز في الموازنة الاتحادية لسنة 2021 إلى 15 ترليون دينار، وقد تنتهي اللجنة المالية من تعديل وإعداد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021 الأسبوع القادم".

وحسب قانون الموازنة العامة الاتحادية في العراق، فتسوية المستحقات المالية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية تعتبر أمرا هاما، كما يجب على الإقليم تسليم الحكومة 250 ألف برميل من النفط بشكل يومي.