الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا "حاول" تنفيذ عملية طعن شمالي الضفة

دبي - محمود عبدالرازق - أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار على فلسطيني حاول طعنهم على الطريق رقم 5 قرب مستوطنة آرئيل.

وأضافت أن الحادث لم يوقع إصابات في صفوف الجيش، فيما أصيب المنفذ بـ "جروح قاتلة".

إلا أن قناة "كان" الرسمية أفادت أن الفلسطيني توفي متأثرا بإصابته في الحال.

ونقلت عن أحد شهود العيان قوله: "كنت واقفا في الإشارة عندما سمعتُ إطلاق نار وحينئذ رأيت جنديين يشتبكان مع إرهابي. وبعد بضع خطوات حاول الاستمرار في الطعن وسقط".

وتتكرر مواجهات بين قوات إسرائيلية وفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، يسقط خلالها ضحايا فلسطينيين يقول الجانب الإسرائيلي إنهم نفذوا أو كانوا بصدد تنفيذ اعتداءات طعن جنود أو مستوطنين.