مركز أعمال إماراتي يختار روبوتا روسيا لتقديم الخدمات الحكومية

دبي - محمود عبدالرازق - وأوضح كيفوكورتسيف، "يساعد الروبوت الروسي "بروموبوت" رجال الأعمال في الإمارات العربية المتحدة على القيام بأعمال تجارية. وهنا يمكن لرواد الأعمال الحصول على خدمات حكومية مختلفة: التقدم بطلب للحصول على حساب شخص اعتباري أو فتح حساب مصرفي أو الحصول على ترخيص لممارسة الأعمال التجارية أو دفع الضرائب أو تصفية الشركة والكثير من الخدمات الأخرى".

ووفقا له، فإن مركز الأعمال هو نظير للمركز الروسي "موي بيزنس". حيث يلتقي بروموبوت بالزوار عند مدخل مركز الأعمال ويتحدث عن الخدمات الرئيسية. كما أنه يسلي الزوار الذين ينتظرون في الطابور. وهذا المركز الأول من نوعه في عجمان ومن المخطط افتتاح ما لا يقل عن مئة مكتب من هذا القبيل، في وقت قريب.

وتابع كيفوكورتسيف، يعد هذا مشروعًا بارزًا، حيث تم إعداده بالتعاون مع شركائنا الأجانب لمدة عام، قبل افتتاح المركز. ودرس ممثلو الوكالة الحكومية عدة خيارات من الروبوتات وتوقف اختيارهم عند النموذج الروسي. ويتحدث "بروموبوت" اللغة العربية بشكل جيد، ويمكن أن يدمج بيانات أنظمة وخدمات مختلفة، ولديه أعلى معدل للتعرف على اللغات. ولكن الشيء الأكثر أهمية هو أنه ميسور التكلفة مقارنة بالمنافسين".

وبلغت قيمة هذه الصفقة 50 ألف دولار. وستقوم الشركة بتزويد مراكز الأعمال في عجمان بما لا يقل عن 50 روبوتًا إضافيًا في العامين المقبلين في حال نجاح المشروع التجريبي.

ويعمل 30 بروموبوت في الإمارات العربية المتحدة الآن، أحدها في "دبي مول" وأخرى في العيادات والمصارف والمدارس.