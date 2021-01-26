كواليس مثيرة يكشفها مسؤولون... ملك المغرب يضع شرطا مفاجئا لنتنياهو

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب موقع "واينت" الإسرائيلي، فإن مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ومسؤولين في مقر الأمن القومي التابع لديوانه، يجرون اتصالات مع القصر الملكي في المغرب بهدف تنسيق زيارة للعاهل المغربي خلال الأسابيع المقبلة، وربما فور انتهاء فترة الإغلاق المفروض على مطار بن غوريون.

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وقال مسؤولون مطلعون للموقع إن العاهل المغربي يشترط أن تشمل زيارته إلى إسرائيل زيارة رام الله والاجتماع مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن.

وقال مسؤولون دبلوماسيون إنه ليس من المؤكد أن يوافق العاهل المغربي على زيارة إسرائيل قبل الانتخابات في إسرائيل، لعلمه أن نتنياهو قد يوظف الزيارة في حملته الانتخابية.

وقال مسؤول للموقع "هناك اتصالات، ومحاولات، لكن من الصعب رؤية هذا الحدث يتحقق، نحن نعرف أن ديوان رئيس الحكومة ومجلس الأمن القومي يريدون هذا، لكن من غير المؤكد أنهم سيتمكنون من تحقيق هذا قبل الانتخابات. من يدري فمن الممكن أن يفاجئنا الملك بقدومه".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تحدث قبل شهر مع الملك محمد السادس ووجه له الدعوة للقيام بزيارة الى اسرائيل.