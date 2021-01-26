تحذير مهم من آبل لكل أصحاب هواتف آيفون 12

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 26 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت تقارير مؤخرا أن شركة "آبل" الأمريكية أعدت تحذيرا مهما لكل ملاك هاتف "آيفون 12" الجديد، الذي أعلنت عن طرحه في العام الماضي.



وبحسب موقع "ماكرومرز"، فإن "آبل" قامت في الآونة الأخيرة بتحديث مستند دعم للتحذير من عدم إبقاء هاتف "آيفون 12" بشكل قريب جدا من أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة إزالة الرجفان وغيرها من الأجهزة الطبية المزروعة في الجسم التي قد تستجيب للمغناطيس وأجهزة الراديو.

وتقضي التوصيات الجديدة بوضع مسافة أمان بين هذا الهاتف وأدواته من جهة، وجهاز تنظيم ضربات القلب، وهو جهاز صغير يُوضع تحت الجلد في منطقة الصدر للمساعدة في التحكم في نبضات القلب.

وتنطبق التوصيات على أجهزة مزيل الرجفان وغيرها من الأجهزة الطبية التي قد تتجاوب مع المغناطيس وأجهزة موجات الراديو.

والمسافة المطلوبة، حسب التوصيات الجديدة، هي 6 إنشات بين الأمرين (15 سنتيمترا)، وفقا لسكاي نيوز.

ويأتي هذا التطور بعد أيام على حديث أطباء عن أن الهواتف الجديدة يمكن أن تؤثر على عمليات زرع هذه الأجهزة، وفي أحد الاختبارات، أدى اقتراب الهاتف من جهاز مزيل الرجفان إلى توقفه عن العمل.