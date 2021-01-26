شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء: الكويت لن تلجأ للحظر.. وضرورة الالتزام بضوابط التطعيم ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، أن الكوت لن تفرض الحظر مجددا، وكشفت مصادر مطلعة للصحيفة، ان مجلس الوزراء الكويتى لن يلجأ إلى إصدار قرار بفرض حظر التجول، موضحة أنه لا نية لفرض الحظر الكلي أو الجزئي.

هذا، وقرر المجلس تأجيل موعد الانتقال للمرحلة الثانية من خطة التشغيل لإعادة الرحلات التجارية في مطار الكويت حتى إشعار آخر، وكلف «الطيران المدني» تخفيض عدد الرحلات القادمة إلى الحد الأدنى بالتنسيق مع «الصحة».

ودعا المجلس المواطنين والمقيمين إلى عدم التهاون وحثهم على عدم السفر إلا للحالات الضرورية، وذلك بناء على توصية من السلطات الصحية وعدم التردد في تلقي اللقاح.

وأكدت المصادر ان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وجه الوزراء المعنيين الى التنسيق والمتابعة لإزالة العوائق المتبقية في موقع مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله وتسليمه إلى الهيئة العامة للإسكان خاليا من جميع العوائق ليتسنى بدء تنفيذ المشروع وانهاؤه في زمن قياسي، رغبة في تحقيق هدف أساسي من أهداف الحكومة وهو الاسراع في توفير الرعاية السكنية وتقليص قائمة المنتظرين.