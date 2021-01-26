شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس"القوات اللبنانية": الهجمات على الرياض تستهدف دور السعودية المحورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إن استهداف الرياض بصواريخ موجهة لا يمكن وضعه في اطار الحرب الدائرة في اليمن، انما هو استهداف عن سابق تصور وتصميم لإحدى أكبر العواصم العربية، انطلاقا من الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية على مستوى المنطقة.وفق موقع"إم تى فى" اللبنانى.

وأضاف جعجع، أن الهجمات من هذا النوع لن تؤدي سوى الى مزيد من التضامن العربي، والتصميم العربي، على مواجهة ما تتعرض له المنطقة من اليمن إلى لبنان.

كانت اليمن ، قد أدانت بشدة إطلاق الميليشيات الحوثية الإرهابية، صاروخاً باتجاه مدينة الرياض بالسعودية، والتي تمكنت قوات التحالف العربى "تحالف دعم الشرعية في اليمن" من اعتراضه وتدميره.