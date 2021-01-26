شكرا لقرائتكم خبر عن وزير سعودى يعلن تفاوض المملكة من أجل توفير لقاحات كورونا لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية السعودي اليوم الثلاثاء، إن المملكة تتفاوض مع منتجين للقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل كاليمن ودول في أفريقيا.