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وزير سعودى يعلن تفاوض المملكة من أجل توفير لقاحات كورونا لليمن

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير المالية السعودي اليوم الثلاثاء، إن المملكة تتفاوض مع منتجين للقاحات مضادة لفيروس كورونا من أجل توفيرها لدول منخفضة الدخل كاليمن ودول في أفريقيا.

وأضاف في اجتماع عبر الإنترنت في إطار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن اليمن على سبيل المثال وبعض الدول الأفريقية لن تتمكن من الحصول على ما يكفي من اللقاحات عبر برنامج كوفاكس وهو آلية عالمية لشراء وتوزيع لقاحات كوفيد-19.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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