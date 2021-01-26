شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تبدأ حملة تفتيش عن الأسلحة غير المرخصة فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الثلاثاء، عن قيامها بحملة تفتيش واسعة عن العتاد والأسلحة غير المرخصة فى العاصمة بغداد، وقالت مديرية الاستخبارات ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ إن قواتها قامت بحملة تفتيش عن الأسلحة والعتاد غير المرخص في حي الجزائر بمنطقة الشعب شمالي بغداد ، وذلك في إطار مهامها لبسط الأمن والاستقرار.