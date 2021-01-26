قطر تكشف مصير القضايا التي رفعتها على "دول المقاطعة" وتتحدث عن تركيا وإيران

دبي - محمود عبدالرازق - قالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، لولوة الخاطر،

مساعد وزير الخارجية والمتحدثة باسم الخارجية القطرية "لولوة الخاطر" لأسئلة الحدث:@Lolwah_Alkhater



- الحفاظ على المصالحة الخليجية خيارنا الاستراتيجي

- العلاقات مع إيران وتركيا ممتازة ويسعدنا رؤية الاستقرار يعم المنطقة



لمشاهدة الحلقة كاملة على يوتيوب: https://t.co/bQdSfZoaNw pic.twitter.com/ViGX5ixebv — ميدان | Midan (@ajmidan) January 25, 2021

مع موقع "ميدان" التابع لشبكة "الجزيرة"، "علاقاتنا مع إيران وتركيا ممتازة، ويسعدنا رؤية الاستقرار يعم المنطقة"، متابعة: "نحن نقدّر من وقف إلى جانبنا أثناء الأزمة الخليجية وحصار قطر، وهذه المسألة معلومة لدى الجميع".

وأكدت الخاطر، على "أهمية الحفاظ على المصالحة الخليجية كخيار استراتيجي"، معتبرة أن "أزمة الخليج ليس لها أي حسنة واحدة، وكانت خسارة للجميع".

واستطردت: "الأزمة الخليجية لم تكن خيارنا ولا يمكن أن تكون تفضيلنا، وقطر تعاملت مع الحصار كواقع وحققت عدد من المكاسب"، وقالت: "قرارنا الاستراتيجي عدم إفساد مسار المصالحة واعتبار ما يثار إعلاميا مسائل هامشية".

وحول القضايا المرفوعة من بلادها ضد دول الخليج على خلفية الأزمة الخليجية،

قالت الخاطر: "القضايا الحكومية التي رفعتها قطر بالمنظمات الدولية والتي كانت مرتبطة بإجراءات على الأرض، أصبحت بلا أساس قانوني بعد رفع هذه الإجراءات والنتيجة الطبيعية تجميد هذه القضايا ثم إلغائها، أما إذا كانت هناك قضايا للأفراد فهي خاصة".

وأضافت: "سيتم تأسيس لجان فنية على مستوى ثنائي بين الدول المختلفة لمناقشة أي مسائل عالقة على هذا المستوى، وما يخص دول الخليج ككل أو منظومة مجلس التعاون يناقش في إطار آليات مجلس التعاون".

وكان وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال في تصريحات مع صحفية "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن "الدوحة لا تزال ترغب في الحفاظ على علاقاتها مع طهران وتوسيع نطاق هذه العلاقات"، موضحا أن "اتفاق المصالحة الخليجية ينص على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والأمن".

وأكد الوزير القطري، أن "العلاقات الثنائية يحكمها بشكل أساسي القرار السيادي والمصلحة الوطنية"، مضيفا أن "هذا لن يكون له تأثير على علاقتنا مع أي دولة أخرى".

وشهدت "قمة العلا" في بالسعودية، إسدال للستار على الأزمة الخليجية التي دخلت عامها الرابع إثر خلافات سياسية بين كل من مصر والإمارات والسعودية والبحرين من جهة، وبين قطر من جهة أخرى، ووافقت الدول الأربع على إعادة العلاقات مع قطر بما في ذلك الرحلات الجوية.