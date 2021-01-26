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العراق... العثور على أنفاق وعبوات ناسفة تابعة لتنظيم "داعش" في محافظة صلاح الدين

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دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع "السومرية نيوز" العراقي، أعلنت الهيئة اليوم الثلاثاء، تنفيذها لعمليات أمنية بمحافظة صلاح الدين، بمنطقة العيث.

© REUTERS / POOL

ونفذ اللواء التاسع في هيئة الحشد الشعبي عملية أمنية في قرى مجاورة للعيث للبحث عن الخلايا الإرهابية، وذلك بعد هجوم إرهابي تعرضت له المنطقة.

وعثرت قوات العملية الأمنية على أنفاق بطول 10 أمتار كان الإرهابيون يتخذونها ملجأ لهم.

كما تم العثور على عبوات ناسفة على الطريق.

وأكدت هيئة الحشد الشعبي مواصلة قواتها لعمليات التأمين لإنهاء أي تواجد إرهابي في المنطقة.

ويكثف العراق عملياته الأمنية لتعقب فلول التنظيم الإرهابي، الذي أعلنت بغداد هزيمته عسكريا أواخر 2017.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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