طرابلس اللبنانية تشتعل يوم أمس ومواجهات عنيفة مع القوات الأمنية (فيديو)

دبي - محمود عبدالرازق - بدأت وتيرة الاحتجاجات تعلو في طرابلس منذ يومين بعد صدور قرار تمديد فترة الإغلاق العام إلى جانب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إلى أن اصطدم المتظاهرون ظهر أمس مع حاجز لقوى الأمن الداخلي بعد محاولتهم تفكيكه، مما دفعهم إلى قطع مداخل ساحة النور ورشق سرايا طرابلس الحكومي بالحجارة ما أدى إلى مواجهات عنيفة بينهم وبين قوات مكافحة الشغب.

وقال الصليب الأحمر اللبناني عبر حسابه الرسمي على "تويتر" إنهم عملوا على نقل 12 جريحا إلى مستشفيات المنطقة بالإضافة إلى إسعاف 29 حالة في الموقع.

وكذلك سقط عدد من الجرحى من القوى الأمنية بسبب الحجارة، بحسب ما أفادت الوكالة "الوطنية للإعلام".

وعاد الهدوء ليلا بعد تدخل قوى كبيرة للجيش اللبناني لضبط الوضع.

وشهدت العديد من المناطق، قطعا للطرقات تضامناً مع متظاهري طرابلس، كما في تعلبايا - البقاع، وطريق المنية الدولي عند مفرق بحنين وجسر الرينغ وطريق الصيفي في العاصمة بيروت، وتقاطع إيليا في صيدا.