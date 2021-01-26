إعلام: وزير الاستخبارات الإسرائيلي زار السودان أمس الاثنين

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك وفق ما أورده موقع "واللا" العبري في تقرير لمراسله الدبلوماسي باراك رافيد.

وبحسب رافيد أجرى كوهين زيارة إلى الخرطوم أمس الاثنين استغرقت ساعات، التقى خلالها مسؤولين في السلطة الانتقالية بالسودان بينهم رؤساء المنظومة العسكرية والاستخبارات في زيارة هي الأولى لوزير إسرائيلي إلى البلد العربي الإفريقي.

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وعقب توقيع اتفاقات "إبراهيم" بين وزير الخزانة ستيفن مونشن خلال زيارته للخرطوم في السادس من الشهر الجاري ووزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري، حاولت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل نهاية ولايتها تنظيم حفل توقيع رسمي بمشاركة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، بحسب المراسل الإسرائيلي.

وقال رافيد إن أحد الخيارات التي طرحت آنذاك كان إقامة الحفل في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الأسبوع الجاري، لكن الإغلاق في إسرائيل والتوترات الأمنية بين السودان وإثيوبيا أسقطا الفكرة من جدول الأعمال.

ونصت الاتفاقية على "ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام".

​​​​​​​وبذلك أصبح السودان هو الدولة العربية الثالثة التي توقع على الاتفاقيات المذكورة بعد الإمارات والبحرين.

وسبق أن أعلن السودان في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تطبيع علاقته مع إسرائيل، وفي اليوم نفسه أعلنت واشنطن أنها قررت رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجت عليها الخرطوم منذ عام 1993، وهو القرار الذي دخل الشهر الماضي حيز التنفيذ.