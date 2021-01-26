شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. استقرار بالسعودية وصحو بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، طقسا متباينا، حيث يبقى مستقرا فى السعودية، بينما صحوا فى الإمارات

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقساً مستقراً بوجه على معظم مناطق المملكة وسماء غائمة جزئياً على جنوب غرب وغرب وشمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 40-15كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 42-16كم/ساعة. ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي بسرعة شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 38-15كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

الإمارات

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ، وحركة الرياح شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 كم/ ساعة تصل إلى 30 كم/س.

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم، الثلاثاء، في مملكة البحرين، سيكون معتدل مع تشكل ضباب خفيف في بعض المناطق في البداية وبارد نسبياً خلال الليل. والرياح شمالية غربية من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحيانا خلال النهار.

الكويت