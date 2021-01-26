شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 569 شخصًا وإصابة نحو 16 ألف آخرين بحوادث مرورية بالجزائر خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 569 شخصًا مصرعهم وأصيب 15 ألفًا و854 أخرون في 13 ألفًا و314 حادثًا مروريًا بالجزائر خلال عام 2020.

وقال عيسى نايلي مدير الأمن العمومي مراقب عام الشرطة الجزائرية - في تصريحات إنه مقارنة مع سنة 2019 تم تسجيل انخفاض خلال 2020 في عدد ضحايا الحوادث المرورية من 676 قتيلًا إلى 569 قتيلًا، وتراجع في عدد الجرحى من 19 ألفًا و151 شخصًا إلى 15 ألفًا و854 شخصًا، كما انخفض عدد الحوادث من 15 ألفًا و992 حادثة إلى 13 ألفًا و314 حادثًا.

وأوضح أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث هو العنصر البشري بنسبة 31ر98%، مشددًا على وجوب تعزيز وتكثيف العمليات التوعوية لقائدي السيارات للتقليص من حوادث المرور وكذا تقديم دروس بالمؤسسات التربوية للوقاية من حوادث المرور.