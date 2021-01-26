شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وفرنسا يبحثان تطوير العلاقات فى مجال التسليح والاستخبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي مع السفير الفرنسي لدى بغداد برونو اوبير تطوير العلاقات بين البلدين، لا سيما في مجال التسليح وتبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الأعرجي - في بيان نقلته الوكالة الوطنية العراقية إن وزارة الدفاع العراقية ستعمل بالتنسيق مع وزارة الدفاع الفرنسية على تطوير منظوماتها في مختلف الصنوف وتلبية احتياجات الوزارة من تلك المنظومات، مؤكدًا أن بلاده تسعى لعلاقات مميزة مع فرنسا.

وأشاد بدور فرنسا في دعم العراق بمواجهة عصابات داعش، معربًا عن أمله في أن يستمر هذا الدعم، للقضاء على ما تبقى من خلايا إرهابية.

من جهته.. أعرب السفير الفرنسي عن دعم بلاده للعراق في مواجهة الخلايا الإرهابية، موضحًا أن الإرهاب ما زال يشكل خطرًا على المنطقة والعالم أجمع. وأشار إلى أن العراق يمثل حالة توازن في المنطقة، وأن فرنسا تدعم هذا التوازن وتؤيده، وقدم التعازي في شهداء العمل الإرهابي الإجرامي بوسط بغداد.