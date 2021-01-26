شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: وزير إسرائيلى زار السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال موقع (والا) الإخبارى الإسرائيلى إن وزيرا بالحكومة الإسرائيلية زار السودان اليوم الاثنين فى الوقت الذى تبحث فيه الدولتان المضى قدما فى اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة فى أكتوبر لتطبيع العلاقات.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية على طلبات رويترز للتأكيد على أن وزير المخابرات إيلى كوهين توجه إلى الخرطوم، حيث قال موقع والا إنه التقى بمسؤولين سودانيين كبار.

ولم يرد بعد تعليق من مسؤولين سودانيين.