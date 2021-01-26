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رويترز: وزير إسرائيلى زار السودان

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القاهرة - سامية سيد - قال موقع (والا) الإخبارى الإسرائيلى إن وزيرا بالحكومة الإسرائيلية زار السودان اليوم الاثنين فى الوقت الذى تبحث فيه الدولتان المضى قدما فى اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة فى أكتوبر لتطبيع العلاقات.

ولم يرد متحدثون باسم الحكومة الإسرائيلية على طلبات رويترز للتأكيد على أن وزير المخابرات إيلى كوهين توجه إلى الخرطوم، حيث قال موقع والا إنه التقى بمسؤولين سودانيين كبار.

ولم يرد بعد تعليق من مسؤولين سودانيين.

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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