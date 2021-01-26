شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران الحربي الإسرائيلي ينتهك الأجواء اللبنانية بشكل مكثف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهك الطيران الحربي الإسرائيلي بشكل مكثف الأجواء اللبنانية، حيث دوت أصوات خرق الطائرات الإسرائيلية لأجواء العاصمة بيروت.

وأفادت وكالة الإعلام اللبنانية، بأنّ الضواحي الشرقية والجنوبية وحتى منطقة الشوف في محافظة جبل لبنان على علو متوسط، شهدت تحليقًا لطيران العدو على علوٍ متوسط.

كما سُجّل تحليق وعبور للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء قضاء بنت جبيل على علو مرتفع، ومناطق النبطية، وإقليم التفاح ومرجعيون على علو متوسط.