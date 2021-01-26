الكويت تتخذ قرارات صارمة بشأن الرحلات الجوية وترجئ المرحلة الثانية حتى إشعار آخر

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن قرار لمجلس الوزراء، إن "حكومة الكويت أرجأت المرحلة الثانية من خطتها لاستئناف الرحلات الجوية التجارية حتى إشعار آخر".

وبشأن هذا القرار أن يبقي على سعة المطار عند 30 في المئة من مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأضافت الوكالة، أن مجلس الوزراء أمر أيضا الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت بتقليل عدد الرحلات الجوية القادمة إلى البلاد.

وبدأت الكويت المرحلة الأولى من استئناف الرحلات الجوية في أغسطس/آب من العام الماضي بقدرة استيعاب مخفضة للركاب قالت إنها ستستمر ستة أشهر يتم بعدها السماح بقدرة استيعابية قصوى تبلغ 60 في المئة.

وقال مصدر لرويترز، إن "الكويت خفضت أمس الأحد عدد القادمين يوميا إلى البلاد على متن الخطوط الجوية الأجنبية بنسبة 80 في المئة، ليصل إلى ألف مسافر في مسعى للحد من انتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا".



وسجلت الكويت اليوم الاثنين 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 161777، كا أحصت حالتا وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 954 حالة.