الحكومة الكويتية لـ"الطيران المدني": لا رحلات إلا بعد التنسيق مع الصحة

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "القبس" عن المصادر أن المجلس أبلغ الطيران المدني بعدم اتخاذ أي قرارات بخصوص الرحلات، إلا بعد التنسيق مع السلطات الصحية.

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وأوضحت المصادر أن المجلس شدد، خلال اجتماعه اليوم، بالحث على عدم السفر إلى أن تتفق الجهات المعنية، على وضع حلول لمواجهة وباء كورونا.

وأشارت إلى أن الجهات المعنية بوضع الحلول هي وزارة الداخلية ووزارة الصحة، والطيران المدني.

وقبل نحو أسبوعين، قررت الإدارة العامة للطيران المدني إلزام جميع الركاب الكويتيين وغير الكويتيين على حد سواء بتقديم شهادة فحص فيروس كورونا.

ودعت الإدارة إلى إلزام جميع الركاب القادمين إلى الكويت من جميع الدول بتقديم شهادة فحص pcr معتمدة، تثبت سلبية الإصابة في الفيروس صلاحيتها لا تزيد عن 72 ساعة، من تاريخ أخذ العينة وحتى وقت القبول على الرحلة من بلد المغادرة.

وفي وقت سابق، حذرت مصادر في الحكومة الكويتية المواطنين من عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، مشيرة إلى أن وصول السلالة الجديدة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 20" مسألة وقت.