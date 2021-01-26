شكرا لقرائتكم خبر عن حركة النهضة تتحدى الرئيس التونسى وتعلن منحها الثقة لكل الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدت حركة النهضة التونسية الإخوانية الرئيس التونسى قيس سعيد، حيث أعلنت أنها ستمنح الثقة لكل الوزراء المقترحين في جلسة التعديل الوزاري غدا الثلاثاء، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأكدت حركة النهضة أنها ستظل داعمة لرئيس الحكومة هشام المشيشي، مشيرة إلى أنها سنمنح الثقة لكل الوزراء المقترحين في جلسة التعديل الوزاري غدا الثلاثاء.

وقبلها قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن التعديل الحكومى لم يحترم الإجراءات التى نص عليها الدستور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف قيس سعيد: "بعض الوزراء المقترحين فى التعديل الوزارى متورطون فى قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".