شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: وحدات الجيش التونسى تنتشر فى سبيطلة لتأمين المنشآت الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن وحدات الجيش التونسى تنتشر في سبيطلة لتأمين المنشآت الحيوية.

وفى وقت سابق ردت رئاسة الحكومة التونسية على الرئيس التونسى قيس سعيد، قائلة إن مجلس الوزراء التونسى صدق على هيكلة جديدة بدمج وزارات وحذف أخرى، وفقا لمصادر إعلامية.

وقبلها قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن التعديل الحكومى لم يحترم الإجراءات التى نص عليها الدستور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.