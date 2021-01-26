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الجبهة الثورية السودانية: نشر القوات فى كل مناطق دارفور لتأمين وحماية المدنيين

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الجبهة الثورية السودانية، بدء تكوين القوات المشتركة بين الأجهزة الأمنية والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت الجبهة الثورية السودانية: نشر القوات في كل مناطق دارفور لتأمين وحماية المدنيين.

وفى وقت سابق أعلنت لجنة الأطباء بولاية غرب دارفور، عن ارتفاع عدد ضحايا الصدامات في مدينة الجنينة إلى 83 قتيلا و106 مصابين، حسبما ذكرت قناة العربية

 

 

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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