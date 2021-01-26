شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الاثنين، تسجيل 413 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة تسجل منذ أكتوبر الماضي، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم.

وفى وقت سابق وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، على الاستخدام الطارئ للقاح (كوفيشيلد) المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) الذي تنتجه شركة (أسترازينكا) بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وقالت الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة - وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا) - إنه تم إجراء دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمها معهد سيرام - الشركة المصنعة للقاح في الهند- والتي شملت جودة التصنيع ونتائج دراسة المناعة، مشيرةً إلى أن لقاح "كوفيشيلد" يُعطى على جرعتين يفصل بينهما 28 يوما، وقد بينت الدراسة التي نشرتها شركة أسترازينكا أن فعالية اللقاح بعد الجرعة الثانية تصل إلى 70.42٪.