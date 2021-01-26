شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهرون فى لبنان يقطعون عدد من الطرقات احتجاجا على تردى الأوضاع المعيشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قطع متظاهرون عدد من الطرقات الرئيسية في لبنان بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية ورفضا للإقفال الشامل.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، استخدمت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، قرر الأسبوع الماضي تمديد حالة الإقفال الشامل حتى الثامن من فبراير المقبل، بعد أن كان مقررا أن ينتهي يوم أمس 24 يناير.