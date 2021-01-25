مصر... تصريح جديد من وزير التعليم بشأن الامتحانات

دبي - محمود عبدالرازق -

وكتب شوقي تدوينة على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، جاء فيها: "أعلنا منذ أيام أن الوزارة سوف تعلن كل تفاصيل الترم الثاني والامتحانات يوم ١٤ فبراير وتظل الشائعات والاجتهادات مستمرة للأسف الشديد".

وأضاف: "لا نية لإلغاء الامتحانات او إقامتها في مايو القادم تحت أي ظرف. أرجو الاهتمام بالمذاكرة والتعلم من كل المصادر المتاحة استعدادا لامتحانات الترم الأول".

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري إن الوزارة ستعلن كافة التفاصيل الخاصة بالعام الدراسي يوم 14 فبراير/شباط المقبل.

أكد الوزير أن كل ما يكتب قبل هذا الموعد هو اجتهادات أو إشاعات أو بلبلة لا علاقة لنا بها من قريب أو بعيد.

وكانت الحكومة المصرية قد قررت من قبل تأجيل امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية لما بعد إجازة نصف العام 20 فبراير، وتعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020/2021، لتبدأ إجازة نصف العام للطلاب من 16 يناير/ كانون الثاني حتى 20 فبراير، مع عدم ذهاب الطلاب للمدارس بداية من السبت 2 يناير ليكون استكمال تدريس المحتوي الدراسي، وفقا لمنظومة التعليم عن بعد من خلال القنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية.