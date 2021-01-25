شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى: التحالف العربى شن غارات على مواقع للحوثيين غربى محافظة مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجيش اليمنى، أن التحالف العربى الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية شن غارات على مواقع للحوثيين غربي محافظة مأرب، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلنت قوات الجيش اليمنى، سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيا الحوثى الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأفاد الجيش اليمني في بيان، أوردته قناة "العربية" الإخبارية بأن كمينا محكما نفذه الجيش الوطني جنوب جبل صوران بجبهة ناطع، أوقع مجموعة من عناصر الميليشيات الحوثية، وأسفر عن مصرع عدد منهم وجرح آخرين.