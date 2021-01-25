شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: التعديل الحكومى لم يحترم الإجراءات التى نص عليها الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التونسى قيس سعيد، إن التعديل الحكومى لم يحترم الإجراءات التى نص عليها الدستور، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف قيس سعيد: "بعض الوزراء المقترحين فى التعديل الوزارى متورطون فى قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح".

وفى وقت سابق دعت جبهة إنقاذ تونس أنصارها والشعب التونسى، للمشاركة فى مسيرات مليونية، لإسقاط حركة النهضة -إخوان تونس- واعتبر منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن ما تشهده البلاد هو مقدمة ثورة شعبية، ضد ما وصفه بـ " العشرية السوداء " التى عاشتها تونس منذ الربيع العربى سنة 2011 وإلى اليوم من إرهاب وفقر وخراب وسرقات وقتل على أيدى الغنوشى وحركة النهضة الإخوانية.