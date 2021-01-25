شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تصدر ترخيصا يسمح بمعاملات مالية تشمل الحوثيين حتى 26 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إصدار ترخيصا يسمح بالمعاملات المالية التي تشمل الحوثيين حتى 26 فبراير، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني من مخطط تديره ميليشيات الحوثي وعناصر الحرس الثوري لحشد المواطنين بالقوة لتجمعات في العاصمة صنعاء، وتنفيذ تفجيرات بين المدنيين.

وقال الإرياني - في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر)، اليوم الاثنين - : "نحذر من مخطط خبيث تديره ميليشيات الحوثي وعناصر الحرس الثوري لحشد المواطنين بالقوة لتجمعات بالعاصمة المختطفة صنعاء، وتنفيذ تفجيرات بين المدنيين تحت غطاء القاعدة وداعش، للتغطية على هجومها الإرهابي على مطار عدن الدولي، واستعطاف واستمالة المجتمع الدولي".