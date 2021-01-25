شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة البريطانية تدعو لإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت السفارة البريطانية في ليبيا ببيان اللجنة العسكرية 5+ 5، مشيدة بخطوات تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

ودعت السفارة البريطانية لإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وفتح الطريق الساحلي.

وفى وقت سابق قالت شركة الواحة للنفط اليوم الاثنين إن حرس المنشآت النفطية في ليبيا أنهى حصاره الذي استمر فترة وجيزة لمينائي رأس لانوف والسدرة، مما يسمح باستئناف الصادرات هناك.

وكان حرس المنشآت النفطية، وهو قوة مؤلفة من جماعات محلية في أنحاء ليبيا مكلفة بحماية منشآت النفط، قد أغلق الميناءين فيما وصفه بخلاف بشأن الأجور.