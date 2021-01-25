شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد التونسى للشغل يدعو لإطلاق الموقوفين القصّر فى الاحتجاجات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الاتحاد التونسى للشغل لإطلاق الموقوفين القصّر فى الاحتجاجات الأخيرة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق دعت جبهة إنقاذ تونس أنصارها والشعب التونسى، للمشاركة فى مسيرات مليونية، لإسقاط حركة النهضة -إخوان تونس- واعتبر منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن ما تشهده البلاد هو مقدمة ثورة شعبية، ضد ما وصفه بـ " العشرية السوداء " التى عاشتها تونس منذ الربيع العربى سنة 2011 وإلى اليوم من إرهاب وفقر وخراب وسرقات وقتل على أيدى الغنوشى وحركةالنهضة الإخوانية.

وأكد "قفراش" أن جبهة إنقاذ تونس ستعلن يوم 31 من هذا الشهر، عن تجمع يضم 12 حزبا معارضا للإخوان، ومن أول الدعوات التى سيطلقها التجمع هى حل حركة النهضة وتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية ومحاكمة قيادات التنظيم وعلى رأسهم راشد الغنوشى ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية فى ظرف 6 أشهر من إسقاط الإخوان.