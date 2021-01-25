شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات بين الأمن ومحتجين فى سبيطلة بتونس إثر وفاة شاب متأثر بإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة العربية الحدث، في خبر عاجل لها منذ قليل، نشوب مواجهات بين الأمن ومحتجين في سبيطلة بتونس على إثر وفاة شاب متأثر بإصابة خلال الاحتجاجات.

وفى وقت سابق دعت جبهة إنقاذ تونس أنصارها والشعب التونسى ، للمشاركة في مسيرات مليونية ، لإسقاط حركة النهضة -إخوان تونس- و اعتبر منذر قفراش ، رئيس جبهة إنقاذ تونس، أن ما تشهده البلاد هو مقدمة ثورة شعبية ، ضد ما وصفه بـ " العشرية السوداء " التي عاشتها تونس منذ الربيع العربي سنة 2011 وإلى اليوم من إرهاب و فقر و خراب وسرقات و قتل على أيدي الغنوشي وحركةالنهضة الإخوانية .

وأكد "قفراش" أن جبهة إنقاذ تونس ستعلن يوم 31 من هذا الشهر، عن تجمع يضم 12 حزبا معارضا للإخوان ، ومن أول الدعوات التى سيطلقها التجمع هى حل حركة النهضة وتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية ومحاكمة قيادات التنظيم وعلى رأسهم راشد الغنوشي ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ظرف 6 أشهر من إسقاط الإخوان.