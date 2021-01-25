شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحصل على لقاح أسترازينيكا من معهد سيروم الهندى خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن السعودية تحصل على لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا من معهد سيروم الهندي خلال أسبوع.

ووسط أزمة فى إمدادات لقاح استرازينيكا فى الاتحاد الأوروبى، أعلن مسؤولون فى الاتحاد الأوروبى عن تطعيم من تتجاوز أعمارهم 70 عاما بلقاح أسترازينيكا، في منتصف فبراير القادم وفقا لصحيفة إيرش تايمز الأيرلندية.

وقال مصدر طبى مسؤول فى الاتحاد الأوروبى إنه من المأمول المزيد من الوضوح بشأن الجرعات المتوقع وصولها بعد اجتماعات الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى التي ستعقد مع شركة أسترازينيكا للأدوية والتكنولوجيا الأسبوع المقبل، ومن المقرر تقسيم برنامج التطعيم لكبار السن في منتصف فبراير إلى مجموعات حسب العمر، وقد يبدأ تطعيم من تزيد أعمارهم عن 85 عامًا ،مؤكدا أن تستغرق العملية وقتًا أطول مما كان متوقعًا في الأصل.