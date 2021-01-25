شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تحصل على إمدادات لقاح أسترازينيكا من معهد سيروم الهندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي للمصل واللقاح لرويترز اليوم الاثنين إن المعهد سيزود السعودية بثلاثة ملايين جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 بسعر 5.25 دولار للجرعة خلال أسبوع تقريبا نيابة عن شركة الأدوية البريطانية.

ومع ذلك لا توجد لدى المعهد أي خطط فورية لنقل إمدادات إلى أوروبا على الرغم من أن أسترا زينيكا تتعرض لضغوط من الاتحاد الأوروبي لتقديم المزيد من الجرعات بعد الإعلان عن خفض كبير في الشحنات بسبب مشاكل في الإنتاج في مصنع بلجيكي.

وعقد معهد سيروم الهندي أكبر جهة لتصنيع اللقاحات في العالم شراكة مع أسترا زينيكا ومؤسسة جيتس والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) لتوفير ما يصل إلى مليار جرعة للدول الأكثر فقرا.

وقال الرئيس التنفيذي للمعهد أدار بوناوالا في مقابلة مع رويترز إن الجرعات المتجهة للسعودية سيتم شحنها في غضون أسبوع أو عشرة أيام.