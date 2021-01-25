شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن إعداد مشروع ميزانية بقيمة 23 مليار دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة الأنباء الكويتية، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعه الأسبوعي، اليوم الإثنين برئاسة الشيخ صباح الخالد، رئيـس مجلس الوزراء.

وعبر رئيس مجلس الوزراء، عن بالغ اعتزازه وتقديره لأميرالبلاد حيث أصدر الأمر الأميري بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، معاهداً على مواصلة حمل المسئولية لما فيه خير الوطن ورفعته تحت القيادة الحكيمة للأمير وولي عهده، وبذل قصارى الجهد لتعزيز التعاون البناء مع أعضاء مجلس الأمة، لتوحيد الطاقات في هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق الإصلاح المنشود ومعالجة القضايا ذات الأولوية، التي تستلزم علاجاً ناجحاً في مختلف المجالات، وتحقيق طموحات المواطنين وما يصبو إليه وطننا من نعمة وعزة ورخاء.

وناقش المجلس توصية لجنة الشئون الاقتصادية بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات المؤسسات ذات الميزانيات المستقلة للسنة المالية 2021/2022، وكذلك مشروعات القوانين للجهات الملحقة، كما ناقش المجلس مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022، وحرصاً من وزارة المالية على الالتزام بالمواعيد الدستورية، حيث تم إعداد مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021/2022 بإجمالي مصروفات تبلغ -/23,048,000,000 دينار كويتي وإجمالي إيرادات تبلغ -10,929,270,000 دينار.